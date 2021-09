Brekalo: «Il Torino è un ottimo step per la mia carriera. Juric? È stato chiaro con me»

Josip Brekalo ha parlato in conferenza stampa presentandosi come nuovo giocatore del Torino: le sue dichiarazioni

SOGNO – «E’ un gran piacere giocare in serie A, ho rispetto per il campionato e sono curioso di vedere il livello. Qui c’è un bel progetto. E’ un ottimo step per la mia carriera».

JURIC – «So esattamente cosa vuole, devo soltanto lavorare duramente. Ha detto che i croati sono feroci? E’ la presentazione giusta, è vero. Juric è stato chiaro, vuole che tutti diano il 100% già in allenamento».

RUOLO – «A destra o a sinistra sul fronte d’attacco non cambia, è questo il ruolo che ho sempre fatto. Sono curioso di vedere questo sistema di gioco, ho bisogno di tempo per adattarmi ma ho le qualità giuste per mettermi a disposizione».

PJACA – «Avevo parlato solo con il mister, ma sono in ottimi rapporti con Marko: abbiamo giocato insieme alla Dinamo Zagabria e siamo andati via lo stesso anno. Siamo grandi amici, possiamo giocare insieme e lui mi può aiutare molto nel percorso di ambientamento».

PERCHE IL TORO – «Mi piace il progetto, ho parlato con Juric e ho capito che questo sarebbe potuto essere un grande step per la mia carriera».