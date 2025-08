Bremer vuole riprendersi la Juve: «Inizio difficile, ma ora voglio raggiungere con i bianconeri quell'obiettivo» - Calcio News 24

Bremer torna protagonista: «Ora sono più forte e voglio vincere con la Juventus»

Gleison Bremer è tornato in campo e si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai riflettori. Il difensore brasiliano della Juventus ha superato un periodo complicato, ma ora guarda avanti con grande determinazione, pronto a ritrovare il suo posto al centro della retroguardia bianconera.

Un rientro tanto atteso

Bremer è tornato a giocare nell’amichevole contro la Reggiana, dopo mesi di stop dovuti a un infortunio al ginocchio più grave del previsto. «All’inizio è stato difficile – racconta – il medico mi disse che sarei rimasto fermo per nove mesi, non sei come capita di solito. Non è stato un crociato normale, ma ora sto bene». Il difensore ha ritrovato buone sensazioni: «I primi contrasti fanno paura, ma una volta che entri in ritmo va tutto meglio».

Un nuovo Bremer per la Juve

Nel suo periodo di inattività, Bremer ha avuto modo di osservare la squadra da fuori. «Ho capito che mancava qualche leader, anche a causa del mio infortunio. Ma ora il gruppo è cresciuto, mentalmente stiamo bene e abbiamo le basi per costruire una Juventus solida e vincente». Il brasiliano si sente più maturo: «Dopo un infortunio così lungo guardi tutto con occhi diversi. Torno in campo più cattivo, sempre al 100%».

Fiducia in Tudor e nello spogliatoio

Molte parole positive anche per il nuovo tecnico Igor Tudor: «Mi trasmette serenità e fiducia. Mi dice di non forzare, il livello tornerà. Ha un calcio simile a quello di Gasperini e Juric, e io so di potermi adattare bene». Con lui, Bremer vuole tornare ai vertici: «Alla Juve bisogna vincere, e noi vogliamo farlo. I bilanci si faranno alla fine».

Nazionale e futuro

Lo sguardo di Bremer va anche oltre: «Voglio tornare in Nazionale e il Mondiale negli USA è un obiettivo reale, non solo un sogno». Parole di stima anche per i compagni: elogi per Yildiz, Gatti e Vlahovic, con la speranza che il serbo resti. Sul mercato, Bremer è fiducioso: «Con tre innesti forti possiamo lottare per lo Scudetto».

Bremer, oggi più motivato che mai, si prepara a guidare la difesa juventina verso una stagione da protagonista.