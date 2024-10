Bremer: «Alla Juve mi responsabilizza QUESTO RUOLO. il giocatore più forte con cui ho giocato...»

Bremer allo scoperto: «Ho un grande OBIETTIVO con la Juve. Lipsia? C’è un loro giocatore che mi preoccupa». Le sue parole

Gleison Bremer è intervenuto ai microfoni della Bild. Di seguito le parole del difensore della Juventus: soprattutto in vista del match di Champions League.

JUVE – «Quando giochi per un club come la Juventus, gli obiettivi devono sempre essere i più alti. Abbiamo già vinto la Coppa Italia, ma voglio vincere altri trofei. Tuttavia, siamo solo all’inizio del nostro percorso. Ci sono stati molti cambiamenti, ci serve tempo per assimilare tutte le nuove idee»

LIPSIA – «Il Lipsia ha una squadra complessivamente forte con molta esperienza in Champions League. Xavi Simons è un giocatore molto forte, lo ha dimostrato agli Europei con i Paesi Bassi. Ha una tecnica fantastica, è molto veloce e crea molte occasioni da gol con i suoi assist. È difficile giocare contro di lui»

LEADER – «Soprattutto la mia etica del lavoro: cerco sempre di raggiungere il massimo e cerco di essere un esempio nello spogliatoio, prima con le azioni in campo, poi con le parole. Penso che sia importante per la nostra squadra giovane»

NEYMAR – «Neymar è un giocatore incredibile, il migliore con cui abbia mai giocato. È importante per il Brasile perché ha la capacità di decidere le partite. Spero che torni presto in forma»

PALLONE D’ORO A VINICIUS – «La scorsa stagione ha dimostrato le sue capacità eccezionali al Real Madrid e ha dimostrato di meritarlo»