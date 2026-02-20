Bremer via dalla Juve, Spalletti non perde tempo: il sostituto arriva dal Real

Le strade di Gleison Bremer e della Juventus potrebbero presto separarsi: la Vecchia Signora ha già in mente il sostituto del brasiliano, arriva dal Real Madrid

In un momento di grande difficoltà per la Juventus, reduce dalla pesantissima sconfitta per 5-2 nell’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, l’infortunio di Bremer complica ulteriormente la situazione. Una sconfitta che rende ancora più difficile la gara di ritorno, ma proprio in quell’occasione il brasiliano si è affermato anche uno dei punti fermi della squadra.

Il classe 1997, pilastro della difesa bianconera, ha dovuto fare ancora una volta i conti con un infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Fino a quando il brasiliano era rimasto in campo, la Juventus stava vincendo 2-1, poi è arrivato il crollo totale che ha portato al definitivo 5-2.

Bremer è infatti uno dei pilastri della retroguardia juventina e i numeri parlano chiaro: con lui in campo la percentuale di sconfitte della Juventus è del 16%, mentre senza di lui arriva quasi al doppio, toccando il 30%. Dati che definiscono ancora una volta la sua importanza assoluta negli equilibri della squadra di Luciano Spalletti.

Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali che, fortunatamente, non hanno evidenziato lesioni. Una notizia di sollievo per Spalletti, che potrà presto contare nuovamente sul suo centrale, anche se al momento resta a forte rischio la sua presenza contro il Como in Serie A. Più probabile, invece, un recupero in vista del ritorno contro il Galatasaray in Champions League.

Tuttavia le notizie negative non si fermano qui. Il brasiliano, oltre a essere finito al centro dell’attenzione per l’infortunio, è anche al centro delle sirene di mercato. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, non è escluso che possa lasciare la Juventus in estate e dal canto suo, la Vecchia Signora starebbe già valutando il possibile sostituto.

Juve, via Bremer: in arrivo il sostituto dal Real

Bremer potrebbe infatti salutare Torino a causa dei numerosi problemi fisici che lo hanno colpito. Uno dei nomi finiti sul taccuino del club per sostituirlo è quello di Antonio Rudiger, attualmente in forza al Real Madrid, con il contratto in scadenza a giugno. La sua situazione contrattuale potrebbe attirare diversi club interessati a un colpo a parametro zero.

Juve, via Bremer: in arrivo il sostituto dal Real (Foto IG Rudiger) – calcionews24.com

La Juventus potrebbe così pensare seriamente di riportare in Italia l’ex Roma, approfittando dell’occasione. Spalletti stima molto il difensore e lo considererebbe un innesto ideale qualora in estate le strade tra Bremer e la Juventus dovessero separarsi definitivamente.