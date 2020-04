Brescia, Balotelli: «Coronavirus? Sembra non ci sia mai una fine»

Mario Balotelli parla della ripresa dopo l’emergenza Coronavirus: ecco le parole dell’attaccante del Brescia

Mario Balotelli, in diretta Instagram con Thierry Henry, parla della situazione relativa all’emergenza Coronavirus e degli allenamenti.

«Mi sto allenando, onestamente non è semplice. Spero che tutto questo finisca presto. Adesso sembra che stia migliorando, un poco, forse alla fine del mese potremo uscire, ma io dubito. Se le persone dovessero tornare fuori, allora ci saranno nuovi contagi. Non lo so, sembra non ci sia una fine».