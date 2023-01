Bisoli contro Bisoli: «Spero di fare lo scherzo a papà a Bolzano»

Dimitri Bisoli, centrocampista del Brescia, affronterà nel prossimo weekend il Sudtirol di papà Pierpaolo e ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport

«Spero di fargli lo scherzetto a Bolzano. La sfida è iniziata il giorno che lui ha firmato per il Sudtirol. Io la sento tanto perché poi quest’estate ci dovremo sfottere. Lui aveva molta più forza di me da giocatore e poi la sua carriera parla chiaro, anche se io segno di più. Per me lui è sempre stato il mio mito. Niente Ronaldo o Messi, soltanto mio papà. In partite ufficiali contro non ho mai perso, il ricordo più bello la prima volta da avversari in B in un Brescia-Vicenza. Mia mamma tiferà per lui così come mio fratello che studia le squadre avversarie per il Sudtirol. Sono curioso di sapere cosa gli avrà detto di me. Chi andrà in Serie A? Noi e il Sudtiroll, anche se loro inizieranno il girone di ritorno con una sconfitta».