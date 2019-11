Brescia, Cellino: «Corini? L’ho fatto diventare insicuro. Su Grosso…»

Brescia, il presidente Massimo Cellino parla dell’addio a Corini e dell’arrivo di Grosso: «Fabio mi ha fatto un’impressione eccezionale»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Giornale di Brescia. Ecco le parole del patron delle Rondinelle:

«La classifica era importante per Corini, non per me. A un certo punto non si è più sentito tranquillo, ma l’ho fatto diventare insicuro io. Grosso? L’ho chiamato che ero a Londra e in tre ore mi ha raggiunto. Mi ha fatto un’impressione eccezionale, è un allenatore in crescita che si deve completare e lo riconosce».