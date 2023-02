Brescia, Cellino: «Qui c’è un clima di terrore e presto toglierò il disturbo...»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata ad un quotidiano locale

PAROLE – «Ora qui c’è un clima di terrore. Non serve fare delle aggressioni verbali o fisiche nei miei confronti come accaduto ultimamente. Presto toglierò il disturbo, ma prima voglio cercare di salvare questa squadra. Per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno del supporto di tutti i tifosi. Sarebbe molto vile scappare quando c’è un momento di difficoltà. Spero in un sostegno da parte del pubblico, bisogna superare questo clima di terrore che si respira».