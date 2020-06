Brescia, Donnarumma dedica il gol a Bisoli: «È tuo!»

Vantaggio del Brescia sulla Fiorentina grazie al rigore realizzato da Donnarumma che lo ha dedicato a Bisoli

Non può essere in campo Bisoli per aiutare il suo Brescia nella difficile lotta salvezza. Il calciatore infatti in un incidente domestico ha riportato la rottura del tendine rotuleo e ha di fatto terminato la stagione.

Durante il match tra le rondinelle e la Fiorentina Donnarumma ha realizzatola rete del vantaggio dal dischetto e ha dedicato il gol proprio al compagno, nell’esultanza ha mostrato la maglia del centrocampista esclamando: «È tuo!».