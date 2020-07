Brescia Roma, i convocati di Fonseca: out Smalling, torna Kluivert

Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Brescia

Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la partita di domani sera alle ore 19:30 contro il Brescia. Out Smalling e Santon, oltre a Cristante e Mkhitaryan per squalifica. Torna Kluivert.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez, Kluivert.