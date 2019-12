Brescia, su Donnarumma gli occhi della Serie B. I club interessati

Brescia, valutazioni della società su Donnarumma. Il calciatore piace in Serie B a Benevento, Frosinone ed Empoli

Alfredo Donnarumma è un solido pilastro di questo Brescia. Tuttavia, dopo un ottimo inizio di campionato, l’attaccante è sceso di rendimento. Complice anche la crescita di Balotelli, a gennaio la società potrebbe fare delle valutazioni.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come sul calciatore sia forte l’interesse di alcuni club di B: in primis del Benevento. Più defilati rispetto i campani, Frosinone, Empoli e Cremonese. La volontà del giocatore, tuttavia, è di giocarsi le sue chances in Serie A.