Brescia, Tonali: «Cellino e i 300 milioni? La battuta non mi spaventa»

Sandro Tonali, talentino del Brescia, ha commentato la battuta di Cellino sul suo conto e le voci di mercato

Sandro Tonali, intervenuto a RaiSport, ha risposto alle domande sul mercato e sulla valutazione del suo cartellino fatta da Cellino, numero uno del Brescia.

«Cellino non mi vende neanche per 300 milioni? Lo ha detto dopo la gara contro la Fiorentina, ma non mi spaventa anche se trecento sono davvero tanti. Mercato? Per adesso non ci penso, l’unico obiettivo comune che abbiamo a Brescia è la salvezza, ci pensiamo giorno e notte, quindi non posso immaginare cosa succederà fra un anno».