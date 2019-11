Brescia, Tonali: «Io il nuovo Pirlo? Il mio idolo è sempre stato Gattuso »

Sandro Tonali torna a parlare del paragone fra lui e Andrea Pirlo: ecco il parere del centrocampista del Brescia e dell’Italia

Sandro Tonali, astro nascente del Brescia e della Nazionale italiana, ha raccontato ai microfoni di Raisport di sentirsi tatticamente molto più simile a Gattuso che a Pirlo. Ecco le sue dichiarazioni.

«Per me quello con Pirlo non è il paragone adatto. Avere delle somiglianze è un conto, ma poi in campo è tutto diverso perché secondo me Pirlo aveva una qualità e una tecnica indescrivibile. Non so chi riuscirà a raggiungerlo quindi non mi posso paragonare a lui. Abbiamo qualità e tecniche diverse. Io come Gattuso ma più tecnico? Sì, questo si può dire. L’ho sempre ammirato così come Pirlo, Gattuso è sempre stato un idolo fin da bambino».