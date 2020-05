Bressan: «Chiesa? Ecco la differenza con papà Enrico»

Si parla spesso della somiglianza tra Federico Chiesa e suo papà Enrico, in campo. L’ex compagno Mauro Bressan dice la sua

Mauro Bressan nei suoi anni alla Fiorentina ha giocato con Enrico Chiesa. L’ex centrocampista ci racconta le differenze tra Enrico e Federico, attuale calciatore della Fiorentina e sempre al centro di voci di mercato.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE

BRESSAN – «Non è un goleador come suo papà. Quando mi fanno questa domanda dico che magari si somigliano quando iniziano a correre perché si incurvano, solo che il papà non aveva tanta voglia (ride, ndr). Enrico aveva un senso del gol fenomenale, in 30 centimetri riusciva a coordinarsi e di destro o di sinistro tirava delle bordate… una velocità d’esecuzione incredibile».