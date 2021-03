Briatore duro: «Con Allegri la Juve era bilanciata ma l’hanno voluta cambiare»

Il noto imprenditore e tifoso della Juve, Flavio Briatore, si è soffermato sul momento dei bianconeri dopo l’uscita di scena dalla Champions League

Fa ovviamente discutere l’eliminazione della Juventus in Champions League. Sul momento dei bianconeri si è soffermato Flavio Briatore, noto imprenditore e tifoso bianconero. Le sue parole a Tutti Convocati su Radio24.

«La Juve c’era, abbiamo voluto cambiarla. La Juve altri due o tre anni con Allegri poteva farli, era una Juve bilanciata. E’ logico che quando ti arriva un Cristiano Ronaldo devi cambiare, ma non mettiamo tutta la croce su di lui che ci ha risolto tante partite in campionato. Senza CR7 avremmo anche dieci punti in meno».