Le parole di Hans-Peter Briegel, ex calciatore del Verona, sui suoi ricordi con la maglia gialloblù. Tutti i dettagli in merito

Hans-Peter Briegel ha parlato a La Repubblica dei suoi ricordi con il Verona.

SCUDETTO VERONA – «Eravamo una cosa sola, ci telefoniamo ancora ogni giorno. Per vincere non servono i fuoriclasse, ma i più uniti».

MARADONA – «Ci saremo parlati cinque-sei volte. Ricordo un aneddoto, dopo la finale dei mondiali ’86 eravamo sorteggiati per l’antidoping e Diego non riusciva a urinare. Gli passai una birra e il medico dell’Argentina pensava fosse drogata, allora ne bevvi un sorso e poi gliela diedi. Credo mi stimasse perché in campo non lo picchiavo come gli altri».

CALCIO MODERNO – «Troppi passaggi indietro, mi annoio. Però mi sono divertito a vedere l’Arminia Bielefeld, formazione di Serie C tedesca, battere il Bayer Leverkusen in coppa giocando con lanci lunghi».