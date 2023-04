Brighton, De Zerbi: «In Italia ci sono 60 milioni di persone e sono tutti e 60 milioni allenatori»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bournemouth

PAROLE – «Mi dispiace, sono brutte notizie, ma diamo troppa importanza agli allenatori, sono i giocatori ad essere più importanti, non amo gli esoneri perché la responsabilità non è solo del tecnico. In Italia c’è più pressione, si cambia quasi ogni stagione… Perché ci sono 60 milioni di persone e sono tutti e 60 milioni allenatori. Sapete, è davvero difficile lavorare in quel campionato. La pressione non manca, dipende tutto da come riesci a gestirla».