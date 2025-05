Brighton pesca ancora in Sudamerica: accordo per Cuiabano del Botafogo – Il Report di The Athletic - Calcio News 24

Il Brighton vuole rinforzare a tutti i costi la sua squadra: arriva un gioiello direttamente dal Botafogo

Il Brighton & Hove Albion continua la sua prolifica strategia di scouting in Sudamerica e, secondo quanto riportato dal prestigioso sito d’informazione sportiva The Athletic, sarebbe ormai ai dettagli per assicurarsi le prestazioni di Cuiabano, talentuoso terzino sinistro attualmente in forza al Botafogo, club della Sèrie A brasiliana. L’operazione, che dovrebbe concretizzarsi nella prossima finestra di mercato estiva (giugno 2025), testimonia ancora una volta l’abilità del club inglese nell’individuare e attrarre giovani promesse dai campionati oltreoceano.

Chi È Cuiabano: Profilo del Laterale Mancino Brasiliano

Luiz Gustavo “Cuiabano” Dias (questo il suo nome completo), nato il 16 febbraio 2003 (22 anni), è un terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Grêmio prima di trasferirsi al Botafogo nell’aprile 2024 per una cifra riportata intorno a 1,45 milioni di euro. Alto 1,79 m, Cuiabano si è distinto per la sua spinta offensiva, la buona tecnica individuale e la capacità di percorrere tutta la fascia. The Athletic sottolinea come le sue doti di velocità e la sua propensione a partecipare alla manovra d’attacco si sposino bene con la filosofia di gioco del Brighton, tradizionalmente votata a un calcio propositivo e al coinvolgimento attivo dei terzini nelle due fasi. Nella stagione 2025 del campionato brasiliano (iniziata da poco), ha già collezionato diverse presenze, fornendo anche un assist e mostrando una crescita costante.

I Dettagli dell’Operazione e la Filosofia Brighton

L’articolo di The Athletic suggerisce che l’accordo tra Brighton e Botafogo sia in fase avanzata, sebbene non siano ancora trapelate cifre definitive sul costo del trasferimento. Si prevede che il giocatore firmerà un contratto a lungo termine con i Seagulls. Questa mossa si inserisce perfettamente nella collaudata strategia del Brighton, che sotto la guida del proprietario Tony Bloom e del suo team di scouting ha fatto della ricerca e valorizzazione di giovani talenti internazionali – specialmente dal Sudamerica (come Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister, Julio Enciso e Valentín Barco) – un vero e proprio marchio di fabbrica. L’obiettivo è scovare giocatori dal grande potenziale prima che il loro valore di mercato esploda, per poi integrarli nel sistema di gioco del tecnico [nome dell’allenatore del Brighton, es: Roberto De Zerbi se ancora in carica, o il suo successore] e, in futuro, generare plusvalenze significative.

Un Nuovo Talento Brasiliano Pronto per la Premier League

Cuiabano si appresta dunque a seguire le orme di altri connazionali e sudamericani che hanno trovato nel Brighton l’ambiente ideale per imporsi nel calcio europeo. La Premier League rappresenterà una sfida impegnativa, ma le qualità del giocatore e la capacità del club inglese di sviluppare i giovani talenti lasciano ben sperare. L’ufficialità dell’operazione è attesa nelle prossime settimane, con il Brighton che si prepara ad accogliere un altro potenziale futuro protagonista.