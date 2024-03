Brighton Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’American Express andrà in scena la sfida di Europa League tra Brighton e Roma: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Brighton e Roma. Una gara tra le più interessanti tra gli ottavi di finale in programma. I giallorossi partono forti del 4 a 0 dell’andata che li ha visti trionfare all’Olimpico. L’ex capitano giallorosso è subentrato a Mourinho, l’ex Inter, e ha riportato entusiasmo all’ambiente, attenzione però a non sottovalutare la voglia di rivalsa degli inglesi. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni, l’orario e dove vedere la partita.

Le probabili formazioni

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, Dunk, Van Hecke, Estupinan; Gilmour, Gross; Buonanotte, Fati, Adingra; Welbeck. All.: De Zerbi

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi.

Brighton-Roma: orario e dove vederla

Brighton-Roma gara delle ore 21:00 del giovedì, è valida per gli ottavi dell’Europa League. All’American Express Stadium sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. La partita sarà trasmessa anche su Sky sul canale 201 o sul 252 e Sky Go. Anche Now sarà possibile seguire l’evento oppure in chiaro su TV8.