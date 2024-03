Brighton Roma, assenza quasi certa per Lukaku: le condizioni

Romelu Lukaku sarebbe molto vicino ad una panchina nel match di ritorno di Europa League contro il Brighton

Romelu Lukaku ha svolto una sessione di allenamento individuale a Trigoria in vista della gara contro il Brighton. Scendono precipitosamente le percentuali di un impiego da titolare da parte dell’attaccante belga.

La Roma parte da un importante vantaggio di 4-0 contro gli inglesi che dovranno per forza di cose attaccare sin dai primissimi minuti se vogliono tentare la rimonta. Lukaku potrebbe rimanere direttamente a Trigoria per riposare in vista dei prossimi impegni come per esempio il 17 marzo contro il Sassuolo.