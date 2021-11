Bruno Fernandes: «Tre anni fa nessuno si sarebbe aspettato questo percorso dall’Atalanta»

Bruno Fernandes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atalanta

REAZIONE POST LIVERPOOL – «Abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità. Il 5-0 col Liverpool ci ha fatto male, poi abbiamo reagito contro il Tottenham. Dobbiamo avere fiducia in quello che dobbiamo fare. Dopo un ko simile non è semplice, molti pensano che non proviamo le stesse emozioni, ma abbiamo deluso i nostri tifosi».

ATALANTA – «Ci sono tanti giocatori bravi, che possono creare tanti problemi. Credo che Muriel e Zapata siano molto importanti per il gioco dell’Atalanta, secondo me hanno una gran forza, hanno grinta e voglia, credo che sia il loro punto forte. Il messaggio del mister passa tanto, si sono visti i frutti: tre o quattro anni fa nessuno si sarebbe aspettato questo percorso dall’Atalanta».