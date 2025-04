Bruno Giordano: «La Lazio può arrivare quarta. Col Bodo non ho capito perché questi due giocatori non abbiano tirato i rigori. E i miglior non vanno messi alla fine…»

Attaccante della Lazio nel secolo scorso, Bruno Giordano come tutti i sostenitori biancocelesti è particolarmente amareggiato dopo l’eliminazione dall’Europa League. Ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

I RIGORI COL BODO – «Bisogna vedere se qualcuno ha chiesto di non batterlo. Non so cosa è avvenuto, non posso commentare. Personalmente però ho trovato strano che Romagnoli o Vecino non si siano presentati sul dischetto. Non so però se non se la sono sentita o se non stavano bene, non è un giudizio. Solo chi stava lì può davvero commentare. Ricordo ancora le polemiche perché Falcao, nella finale di Coppa de Campioni del 1984, non calciò un rigore, ma non mi pace fare processi senza sapere le cose. Una cosa però forse andava gestita meglio… I rigoristi migliori dovevano battere per primi. La scelta di tenere i migliori per il quarto o il quinto rigore io non la capisco. Se le cose vanno male agli ultimi rigori non ci si arriva nemmeno. Se Castellanos è stato tenuto di proposito per calciare il quinto rigore, ha rischiato di non batterlo. Il Bodo infatti avrebbe potuto chiudere la partita prima…»

QUARTO POSTO POSSIBILE – «Al momento è a 3 punti dalla Juve, con lo scontro diretto da giocare all’Olimpico. Non è impossibile. Poi certo: la Lazio degli ultimi due mesi non è quella dei primi quattro, qualcosa quindi nel rendimento deve cambiare. E le contendenti sono tante. Ma la possibilità che i biancocelesti arrivino quarti c’è»