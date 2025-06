Bryan Mbuemo: chi è la stella del Brentford nel mirino del Manchester United. É una scommessa da fare nel prossimo calciomercato? - Calcio News 24

Mbuemo, chi è il prossimo colpo del Manchester United? Ecco la situazione attuale in Inghilterra

Un’incredibile stagione da 20 gol con il Brentford ha proiettato Bryan Mbeumo sotto i riflettori del calciomercato, con il Manchester United che, secondo insistenti rapporti, sarebbe la sua destinazione preferita. Ma questo exploit è un episodio isolato o il segnale di una crescita definitiva verso l’élite europea? Un’approfondita analisi pubblicata da “The Analyst” di Opta il 4 giugno 2025, a firma di Ali Tweedale, sviscera numeri e contesto, ponendo la cruciale domanda: lo United dovrebbe investire una cifra importante sull’attaccante camerunense?

Chi è Bryan Mbeumo?

Bryan Mbeumo, classe 1999, è un attaccante esterno della nazionale del Camerun, attualmente pilastro del Brentford. Arrivato nel 2019 dal Troyes per una cifra allora record per i “Bees” (circa 5,8 milioni di sterline), Mbeumo è stato una scommessa vinta dall’allora co-direttore sportivo Rasmus Ankersen, il quale predisse che sarebbe diventato un giocatore di caratura mondiale. Dopo sei anni, la stagione 2024-25, con 20 reti in Premier League (la sua prima in carriera a raggiungere tale cifra), sembra aver consacrato Mbeumo, giustificando l’antica fiducia e preparando il terreno per un cospicuo ritorno economico per il Brentford.

Lo scenario del Trasferimento

L’articolo di “The Analyst” parte da una premessa: il Brentford è un “club venditore” e Mbeumo, dopo una stagione così eccezionale, è quasi certamente destinato a partire. Il Manchester United, sotto la nuova guida di Ruben Amorim, si starebbe muovendo rapidamente per risolvere i problemi della passata stagione, avendo già praticamente chiuso per Matheus Cunha dai Wolves per 62,5 milioni di sterline. Per Mbeumo, il Brentford chiederebbe una cifra analoga. La questione centrale sollevata dall’analisi è se lo United sia disposto a un altro esborso simile per un secondo attaccante in pochi giorni, e se le prestazioni di Mbeumo giustifichino tale investimento.

Un’analisi dettagliata delle Prestazioni 2024-25

L’articolo si addentra nelle statistiche di Mbeumo, evidenziando un profilo completo. Oltre ai 20 gol (quarto marcatore della Premier), ha fornito 7 assist. Ma è il dato sugli Expected Assists (xA) a colpire: con 9.3 xA, è primo in Premier League, suggerendo che avrebbe potuto ottenere più assist se i compagni fossero stati più cinici.

Il dato più dibattuto è la sua finalizzazione: 20 gol da 12.3 Expected Goals (xG), un surplus di +7.7, il più alto in Inghilterra e secondo solo a Patrik Schick (+8.5) nei top 5 campionati europei. Anche escludendo i 5 rigori (su 11 tentativi in carriera in PL, con un solo errore recente), la sua sovraperformance rispetto agli xG rimane notevole (+7.5). Questo, sottolinea l’articolo, solleva un dubbio: si tratta di un’abilità realizzativa d’élite acquisita stabilmente o di una stagione “calda”, una fiammata destinata a normalizzarsi? Essendo la prima delle sue quattro stagioni in Premier a mostrare tale discrepanza, il dubbio è legittimo.

Tuttavia, “The Analyst” argomenta che Mbeumo è molto più di un semplice finalizzatore. È un giocatore estremamente coinvolto (50.5 tocchi per 90 minuti, altissimo per un marcatore prolifico) e un eccellente portatore di palla: settimo tra gli attaccanti della Premier per “progressive carries” (267).

Ancora più impressionante è il prodotto finale di queste progressioni: 9 di esse sono terminate con un gol (primato nei top 5 campionati europei) e 2 con un assist. Il suo totale di 11 conduzioni palla al piede concluse con gol o assist lo pone al secondo posto in Europa, alla pari di Vinícius Júnior e davanti a Lamine Yamal, in compagnia di contendenti al Pallone d’Oro.

Il suo contributo non si ferma qui: Mbeumo è un lavoratore instancabile anche senza palla. È primo in Premier per corse senza palla (1.038), terzo per distanza coperta (387.6 km) e terzo per palloni recuperati nel terzo finale (32).

La decisione dello United

Un altro asso nella manica, evidenziato dall’articolo, è la sua straordinaria integrità fisica. Nella stagione 2024-25 ha saltato solo 5 minuti di Premier League, partendo titolare in tutte le 38 partite. In sei anni al Brentford, ha subito un solo infortunio significativo, giocando il 95.6% delle partite di campionato. Questa costanza sarebbe oro per uno United afflitto da infortuni e bisognoso di stabilità.

L’articolo conclude che Mbeumo – per creatività, conduzione palla, finalizzazione da progressione, lavoro sporco e affidabilità fisica – è un obiettivo comprensibilmente attraente per il Manchester United. Il club, nonostante l’assenza dalle coppe europee, mantiene un forte potere d’attrazione. L’investimento su Mbeumo sarebbe un rischio calcolato, ma con il potenziale per un enorme ritorno, data la poliedricità e l’impatto che potrebbe avere sulla squadra di Amorim.