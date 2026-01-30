Bufera alla Roma, Gasperini non sa che fare: finisce tutto in tribunale

Una tempesta improvvisa si abbatte sulla Roma di Gasperini e sposta l’attenzione dal campo alle aule di tribunale.

In casa Roma l’atmosfera è cambiata nel giro di poche ore. La squadra di Gian Piero Gasperini stava lavorando con concentrazione, tra campo e mercato, cercando di costruire un futuro solido e ambizioso, però una bufera inattesa rischia ora di travolgere tutto l’ambiente.

Infatti, quando il calcio giocato passa improvvisamente in secondo piano, il peso delle vicende extra sportive diventa ancora più difficile da gestire, soprattutto in una piazza passionale e attenta come quella giallorossa.

La Roma è nella bufera, si finisce in Tribunale

Fino a poco tempo fa, il focus era tutto sulle prestazioni, sulle scelte tattiche di Gasperini e sulle aspettative legate alla prossima finestra di mercato. La Roma stava provando a ritagliarsi un ruolo da protagonista, alimentando entusiasmo e fiducia, senza ombra di dubbio. Però, come spesso accade, basta un attimo perché lo scenario cambi radicalmente e l’attenzione si sposti lontano dal rettangolo verde.

Nelle ultime ore, infatti, a Trigoria si parla molto meno di schemi e possibili rinforzi e molto di più di carte bollate e aule giudiziarie. Una vicenda delicata, che coinvolge direttamente uno dei volti più rappresentativi della squadra, ha acceso i riflettori su un procedimento giudiziario destinato a far discutere a lungo. La sensazione è quella di un clima improvvisamente appesantito, dove la serenità necessaria per lavorare rischia di essere compromessa.

Lorenzo Pellegrini ha deciso di passare al contrattacco sul piano legale. Il centrocampista e capitano della Roma, attraverso il suo legale Federico Olivo, ha presentato una richiesta di risarcimento danni pari a centomila euro nel procedimento per diffamazione che vede imputato Fabrizio Corona davanti al Gup di Roma. Una mossa forte, chiara, che segna un punto di svolta in una vicenda che ha già fatto molto rumore mediatico.

Alla base di tutto c’è un’intervista pubblicata sul sito dillingernews.it, nella quale una escort di 25 anni aveva accusato Pellegrini, senza alcun fondamento secondo gli inquirenti, di atti persecutori e comportamenti molesti. Accuse pesantissime, che hanno inevitabilmente avuto un impatto non solo sull’immagine del calciatore, ma anche sull’ambiente Roma nel suo complesso. La richiesta di risarcimento è stata formalizzata proprio durante l’ultima udienza, con la costituzione di parte civile del giocatore.

Secondo la procura capitolina, infatti, la storia raccontata sarebbe stata costruita ad arte. Gli inquirenti ritengono che la giovane abbia tentato di incastrare il calciatore, millantando una relazione mai esistita e una serie di presunte molestie prive di riscontri.

Per questo motivo, la donna è accusata di calunnia e anche di minacce, in un quadro accusatorio che ribalta completamente la narrazione iniziale.

Il procedimento, al momento, è stato rinviato al prossimo 17 marzo, data che segnerà un nuovo passaggio chiave di questa vicenda. Nel frattempo, però, l’eco del caso continua a farsi sentire. Pellegrini ha scelto la strada della fermezza, deciso a difendere il proprio nome e la propria reputazione fino in fondo, senza ombra di dubbio.

Per la Roma e per Gasperini non è un momento semplice. L’allenatore avrebbe voluto parlare solo di calcio, di crescita e di obiettivi, però si trova ora a gestire una situazione che va ben oltre il campo. La speranza dell’ambiente giallorosso è che la vicenda possa chiarirsi rapidamente, permettendo alla squadra di ritrovare concentrazione e serenità. Perché se è vero che i tribunali faranno il loro corso, è altrettanto vero che la Roma ha bisogno di tornare a pensare solo al pallone.