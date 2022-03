Bufera Donnarumma, Mancini lo ha chiamato: alla Nazionale serve sereno

Dopo l’errore contro il Real Madrid, Donnarumma è finito nella bufera a Parigi. È arrivata anche la telefonata del c.t. Mancini

Sono giorni difficili per Gianluigi Donnarumma, dopo l’errore in Champions League che ha dato il via alla rimonta del Real Madrid e all’eliminazione del PSG. In Francia, il portiere italiano è finito nell’occhio del ciclone tanto di richiamare anche l’intervento del c.t. Roberto Mancini.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il commissario tecnico della Nazionale ha telefonato a Donnarumma per fargli sentire la sua vicinanza e cercare di tranquillizzarlo. In vista dei playoff Mondiali, l’Italia ha bisogno di un portiere sereno e al top della condizioni.