Rito d’iniziazione al Parma anche per il super veterano Gigi Buffon: il portiere scatenato canta “L’Italiano” – VIDEO

Gigi Buffon è tornato al Parma dopo 20 anni. Il portiere ha deciso di scendere di categoria per tornare nella squadra in cui ha esordito in Serie A: al Parma ritrova Maresca, nelle vesti di allenatore, suo ex compagno in bianconero.

E nonostante il ruolo da super veterano, Buffon deve sottoporsi al rito di iniziazione: Gigi si esibisce ne “L’Italiano” di Toto Cotugno per la gioia dei compagni.