Donnarumma Buffon, le ultime: i portieri di Milan e Juventus si sfidano in finale di Coppa Italia, ma entrambi potrebbero dare il loro personale addio

La finale di Coppa Italia mette di fronte due portieri con la valigia pronta. Gianluigi Donnarumma sfida Gianluigi Buffon in quello che, probabilmente, sarà il loro ultimo Juventus-Milan da avversari. Per quanto concerne Buffon, anche se non c’è stato ancora l’annuncio ufficiale, il ritiro è alle porte. Il portiere della Juventus è in scadenza di contratto con i bianconeri e non sembrano esserci margini per un prolungamento, anche solo di un anno. Quella di stasera allo Stadio Olimpico di Roma sarà una delle sue ultime partite in carriera, anche se rimane un interrogativo sul suo futuro. Continuerà nella dirigenza della Juventus? Proverà la carriera in FIGC? Si darà alla politica? L’ultima ipotesi non è affatto da scartare, ne ha parlato lo stesso Buffon in conferenza stampa: incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei prossimi giorni, chissà che non possa esserci qualche sorpresa in arrivo.

Invece Donnarumma: le ultime tra Milan e PSG

Per Donnarumma, invece, il ritiro è ancora un punto lontanissimo all’orizzonte. A diciannove anni giocherà la sua seconda finale in carriera contro la Juventus e cercherà di portare a casa il trofeo. Anche per lui potrebbe essere una delle ultime apparizioni, ma con la maglia del Milan. Il calciomercato preme e Donnarumma piace moltissimo al Paris Saint Germain, rimasta l’unica pretendente seria in grado di sganciare più di cinquanta milioni di euro (addirittura c’è chi parla di settanta milioni) per avere il suo cartellino dal Milan. I rapporti tra il Diavolo e l’agente Mino Raiola sono deteriorati da tempo, ma paradossalmente sono migliorati tantissimo quelli tra Donnarumma e la tifoseria rossonera. In Francia dicono che il PSG, ovvero il ds Antero Henrique, ha già parlato coi genitori di Donnarumma. L’interesse del PSG non è certo una novità, vedremo come andrà a finire.

