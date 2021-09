Buffon: «Fiero di essere stato capitano della Juve al Bernabeu»

Gianluigi Buffon a tutto tondo: dal passaggio al Parma alla gara che lo ha reso più orgoglioso alla Juventus

Gianluigi Buffon si racconta ai microfoni di beIN Sports.

PARMA – «Gioco perché mi sento molto bene, mi sento ancora un portiere forte e penso di essere ancora molto utile ai compagni. Per questo ho scelto di tornare a Parma, sapevo di portare valori ed emozioni e so che riesco a rendere al meglio. Parma era la soluzione migliore per continuare a rendere ad alto livello».

REAL JUVE AL BERNABEU – «Mi ricordo molto bene quella serata. In quella serata c’è stato il momento in cui sono stato più fiero di essere capitano della mia squadra. Quando ci ripenso mi commuovo, perché solo un gruppo forte con coraggio e spirito da guerrieri può pensare di fare la rimonta. Quando siamo andati a Madrid avevamo la forza per ribaltarla. Una sensazione di benessere che non ho provato altre volte».

L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM