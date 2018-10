Buffon incorona Mbappé: «Merita il Pallone d’Oro»

Gianluigi Buffon dice Kylian Mbappé: il portiere incorona il compagno di squadra al Psg e lo indica come prossimo vincitore del Pallone d’Oro

Gianluigi Buffon tifa Kylian Mbappé. L’attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese viene, in lizza per la vittoria del Pallone d’Oro 2018, viene descritto così dal portiere e compagno di squadra: «Lui è un fenomeno, se continua a voler essere il migliore può diventarlo e, con un comportamento normale, rimanerlo a lungo – le parole del portiere a ‘Tout Le Sport’ di France 3 – In Italia è paragonato a Del Piero, Totti e Baggio, ma ha qualità e un talento che ho visto raramente in tutta la mia carriera». L’ex portiere della Juventus ha poi proseguito sulla lotta per il Pallone d’Oro: «Merita di vincerlo. Viste le sue qualità e come è stato decisivo al Mondiale non posso dire altrimenti».