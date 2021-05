Buffon, la promessa agli ultras prima di Sassuolo-Juventus

Gigi Buffon ha incontrato una delegazione di ultras prima di Sassuolo-Juve. Ecco la promessa che ha fatto loro

Gigi Buffon ha incontrato gli ultras prima della partita contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. I supporter bianconeri, presenti in terra emiliana, hanno chiesto un incontro ravvicinato con il portiere, come rivela il Corriere dello Sport.

Saluti, ringraziamenti ma anche un richiesta precisa: l’ingresso in Champions League. Il portiere ha promesso il massimo impegno per l’ingresso nella competizione europea e ha poi confermato ai tifosi: «Non è vero che non seguiamo Pirlo, ve lo dico perché sono tutti i giorni al campo con loro».