Buffon sicuro: «Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano! Dobbiamo vincerla insieme»

Buffon non ha dubbi: «Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano!». Le parole

Nell’ultima puntata di “La Pennicanza”, il programma di Radio2 condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, non sono mancati momenti esilaranti. Lo showman è entrato in studio con una copia della Gazzetta dello Sport in mano e, senza preavviso, ha avviato una videochiamata con Gianluigi Buffon, capodelegazione della Nazionale.

Durante il collegamento, Fiorello e Buffon hanno parlato della delicata sfida di questa sera tra Bosnia e Italia, match decisivo per la corsa ai Mondiali:

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

PAROLE – «Formazione? Non me la ricordo… In porta c’è Donnarumma, la trovate ovunque. Se in difesa ci sarà Esposito o Retegui? Non ne ho idea, il mister ci voleva pensare bene fino all’ultimo. Stiamo tutti bene fisicamente ma la partita potrebbe durare 120 minuti, bisogna fare delle scelte giuste»

PARTITA – «Siamo molto positivi e fiduciosi, sentiamo il Paese alle nostre spalle… Questa è probabilmente la serata più importante degli ultimi 20 anni del calcio italiano, dobbiamo vincerla insieme».