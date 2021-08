Parma, Buffon: «Più emozionato ora che 15 anni fa. Sporchiamoci le mani»

Gianluigi Buffon ha parlato prima del debutto in Serie B con la maglia del Parma, contro il Frosinone: ecco le sue dichiarazioni

Gianluigi Buffon, ai microfoni di Sky Sport, racconta il suo nuovo debutto con la maglia del Parma in Serie B contro il Frosinone.

«Più si invecchia e più si diventa fragili, sono più emozionato ora di 15 anni fa. Questa è una sfida importante, a cui tengo tantissimo per mille ragioni e perché so che tanti credono in me e vogliono tanto da me. Io sto bene, ho avuto una cosina da poco. Tutti e la storia ci impongono l’anno del riscatto e di tornare in Serie A, però la cosa di cui dobbiamo essere consci è che non sarà una passerella per noi. Dobbiamo levare i guantoni da cerimonia e mettere quelli da giardiniere, ci sarà da sporcarsi le mani».