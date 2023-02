Bundesliga, il Borussia Dortmund vince e vola al primo posto. Domani scontro diretto Bayern Monaco-Union Berlino

Il Borussia Dortmund ha vinto in trasferta 1-0 contro l’Hoffenheim ed ora è solo al primo posto in classifica

Il Borussia Dortmund, nel match di Bundesliga andato in scena oggi alle 15.30, ha vinto in trasferta 1-0 contro l’Hoffenheim ed ora è solo al primo posto in classifica a quota 46 punti. I gialloneri ha segnato Brandt nel corso del primo tempo.

Domani, invece, ci sarà uno scontro diretto importantissimo sempre per le parti alte della classifica: Bayern Monaco-Union Berlino, entrambe al secondo posto a 43 punti. Chi vincerà tra le due aggancerà il Borussia Dortmund in prima posizione.