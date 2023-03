Bundesliga: il Dortmund pareggia il derby della Ruhr, Bayern primo in solitaria

Il Borussia Dortmund si ferma sul 2-2 nel derby della Ruhr con lo Shalke 04 e perde la testa della Bundesliga, che adesso vede il Bayern a +2

In Bundesliga il Borussia Dortmund non va oltre al pareggio nel Derby della Ruhr contro lo Shalke 04. La partita finisce 2-2 e la squadra di Terzic perde così la testa del campionato.

In vetta infatti adesso c’è il Bayern Monaco solo in vetta, a due punti dal Borussia Dortmund, a 7 dal Lpisia e 8 dall’Union Berlin, che però ha una gara in meno e domani scenderà in campo con il Wolfsburg.