Il ritorno all’Eintracht Francoforte ha trasformato Luka Jovic in una macchina da gol. Il croato ne ha fatti più in 73 minuti che in una stagione in Liga

Continua il grandissimo momento di forma di Luka Jovic, a segno anche nella vittoria per 5-1 dell’Eintracht Francoforte sul campo dell’Arminia Bielefeld.

Con i tre gol realizzati in 73 minuti dal suo ritorno in Bundesliga, l’attaccante croato ha migliorato il suo rendimento con la maglia del Real Madrid: due gol in 21 partite di campionato.