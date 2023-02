«Burgnich, il soprannome Roccia e il gol di Pelé»

Il racconto su Tarcisio , ex difensore dell’Inter e della nazionale italiana. Tutti i dettagli e la storia

«Roccia è il nome che gli assegnò, a futura memoria, il capitano Armando Picchi». Era il 6 ottobre 1963, Spal-Inter, quando l’ala ferrarese Novelli andò a sbattere contro un avversario nerazzurro e finì per rimbalzare a qualche metro di distanza, mentre l’altro proseguì imperturbabile la sua azione. L’altro era Tarcisio Burgnich e Armando, che aveva giocato nella Spal, andò a consolare il suo vecchio compagno di squadra rotolato sull’erba: «Per forza, quello è una roccia». Inizia così il Ritratto d’autore che sul Corriere della Sera Paolo Di Stefano dedica al difensore dell’Inter e della Nazionale. Proseguendo la sua descrizione rievocando uno degli episodi più memorabili della sua carriera: «Quando si parla di Burgnich, arcigno, coriaceo, implacabile sono gli aggettivi più frequenti, qualcuno lo definisce una colonna, la Colonna della difesa di Helenio Herrera, che lo volle a Milano dopo una stagione così così alla Juventus e una stagione piena al Palermo. Gianni Brera, dopo il 4-3 di Città del Messico contro la Germania, lo chiamò l’Immenso, l’eroe della giornata, e gli assegnò in pagella un «9 più come minimo», non tanto per il gol del 2-2, già in sé sufficiente a iscriverlo nella leggenda dei santi difensori: quel voto era un premio per «aver tenuto l’area da grandissimo gladiatore». E se lo diceva il Gioann fu Carlo…».

Dopo Italia-Germania 4-3 ci fu la finale con il Brasile. Nella quale Burgnich si trovò a disagio (e non avrebbe potuto essere altrimenti) con un Pelé in condizioni scintillanti, che riuscì a segnare uno dei gol più iconici della sua storia. Bruno Pizzul ha raccontato quel fatidico momento così.

Paolo Di Stefano lo rievoca ricordando come sempre Gianni Brera fosse costretto a dargli un’insufficienza in pagella con un 5,5, riconoscendogli di essersi «arrangiato su questo autentico fenomeno del football ricorrendo a falli non sleali, ma comunque contrari al regolamento». E calcando la mano, avrebbe scritto che nel tentativo di contrastare il colpo di testa di O’Rey Burgnich «diede la strana sensazione di essere appeso a un ramo di mango».