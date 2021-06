Busquets: «La Spagna domina le partite, basta un po’ di fortuna in più»

Il capitano della nazionale spagnola Sergio Busquets ha parlato dell’avvio di Euro2020 per le furie rosse. Ecco le sue parole

Il centrocampista della Spagna Sergio Busquets è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Slovacchia.

«La terza partita è iniziata nel secondo in cui si è concluso il match con la Polonia. Era importante iniziare bene, con ottimismo, quell’azione era ciò che vedo come parte dei doveri di un capitano. Finora la Spagna ha giocato meglio dei nostri avversari, ha dominato le partite, creato occasioni, ha sbagliato un rigore e non è riuscita a essere efficace come avrebbe dovuto. Ma a volte basta un po’ di fortuna»