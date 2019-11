CACCIATORE: «Bello stare così in alto. Restiamo concentrati» – VIDEO

Fabrizio Cacciatore ha parlato al termine del match che ha visto impiegata la prima squadra e la Primavera del Cagliari. Le sue parole

(-Dal nostro inviato) Il difensore del Cagliari, Fabrizio Cacciatore, ha parlato al termine del match giocato al campo sportivo dei sardi tra la Prima Squadra e la Primavera rossoblù. Queste le parole dell’ex Chievo.

«Io terzo in classifica? Forse il primo anno in A con la Sampdoria di Delneri, arrivammo quarti ed in Champions League. C’è entusiasmo, consapevolezza e voglia di continuare così. Il divertimento in campo non deve mai mancare. C’è concentrazione e voglia di ottenere ogni gara un risultato positivo, questo ha permesso questa posizione in classifica. La pausa? Non credo sia un ostacolo, è giusto rifiatare un attimo: arriva nel momento giusto per ricaricare le pile e ripartire forte»