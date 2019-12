Cafù, si conclude un 2019 da incubo. Chiusa la sua fondazione

Cafù, si conclude un 2019 da incubo. Prima la scomparsa del figlio, adesso l’ex terzino costretto a chiudere la sua fondazione

Marcos Cafù, questo 2019, non vede proprio l’ora che passi. È stato un anno da dimenticare per l’ex terzino di Roma e Milan, che in primis ha visto la scomparsa del figlio lo scorso settembre.

Adesso il brasiliano è stato costretto a chiudere la propria Fondazione per problemi economici. Lo stesso classe ’70, tuttavia, guarda al futuro con ottimismo: «Non guardo a questo giorno con tristezza, ma con allegria e a testa alta».