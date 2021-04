Cagliari, agente Cragno: «Alessio sta bene. Napoli? C’è tempo»

L’agente Graziano Battistini ha parlato del ritorno di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, dopo la positività al Coronavirus

L’agente Graziano Battistini ha parlato del ritorno di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, dopo la positività al Coronavirus. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

«Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo. Fortunatamente c’è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà, Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa».