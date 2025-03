Cagliari, allenamento a due giorni dalla gara contro la Roma: il report

Cagliari, il report della seduta di allenamento dei rossoblù di Davide Nicola in vista della gara di domenica all’Olimpico contro la Roma: i dettagli

Il Cagliari di Davide Nicola si sta preparando alla delicata gara di domenica contro la Roma allo Stadio Olimpico in programma alle 16. A seguire il report dell’allenamento odierno dei rossoblù.

REPORT–Due giorni alla gara contro la Roma, i rossoblù di mister Davide Nicola sono scesi in campo questa mattina al CRAI Sport Center per proseguire la preparazione al match. Nel programma di allenamento odierno: torelli per iniziare la seduta, poi tattica in funzione della gara e dei lavori specifici sui calci da fermo. Personalizzato per Florinel Coman, Zito Luvumbo e Gabriele Zappa. Domani, sabato 15, nuovo allenamento al mattino, poi la partenza alla volta di Roma. Alle 12.15 mister Nicola presenterà il match ai media: per seguire la diretta streaming basterà accedere alla app del Cagliari Calcio con l’apposito link (QUI) e registrarsi.