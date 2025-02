Cagliari, allenamento in vista della sfida contro il Bologna: ancora lavori personalizzati per quel giocatore

Cagliari, i rossoblù proseguono la preparazione verso la sfida di domenica contro il Bologna: ecco il report di oggi

Il Cagliari si avvicina alla partita di domenica alle 15 contro il Bologna. Oggi ancora lavori al Crai Sport Center per gli isolani: dopo una prima sessione in palestra per i rossoblù, la squadra di Nicola ha proseguito con esercitazioni tecniche sul campo. Ampio spazio alla tattica, con prove di soluzioni di gioco in vista del match di domenica.

La seduta si è conclusa con lavoro sulle palle inattive. Non si è allenato con la squadra Kingstone Mutandwa che ha proseguito con il programma personalizzato. Il giocatore è ancora ai box e probabilmente non prenderà parte alla trasferta di Bologna.