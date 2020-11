Cagliari, attesa per Godin e Nandez: il punto sugli uruguaiani

Dopo la sconfitta contro la Juventus di sabato, il Cagliari pensa già alla Coppa Italia: contro il Verona possibile turnover. Attesa per Godin e Nandez

Il Cagliari ha appena il tempo di assorbire la sconfitta in campionato di sabato, e il calendario pone una nuova prova per i rossoblù di Di Francesco: mercoledì si torna in campo per la Coppa Italia per il quarto turno. Avversario della giornata sarà l’Hellas Verona di Juric, reduce da una sconfitta contro il Sassuolo.

Nella mattinata di ieri, dopo aver fatto rientro in Sardegna verso le 2 e aver passato la notte ad Asseminello, il Cagliari è tornato in campo per prepararsi al meglio alla prossima gara. Chi ha giocato ha effettuato un lavoro di scarico, mentre per gli altri esercitazioni e partitelle. Torna in gruppo Faragò, recuperato dai fastidi muscolari, mentre rimangono in differenziato Luvumbo e Pinna. Ancora fermi Ceppitelli e Lykogiannis, in attesa della negativizzazione di Godín e l’esito del secondo tampone di Nández.