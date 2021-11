Cagliari, Bellanova: «Ora servono i punti. Joao Pedro? In Nazionale...»

Raoul Bellanova, difensore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita contro il Sassuolo. Le sue parole.

Raoul Bellanova, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo. Le sue parole.

DICHIARAZIONI – «Ci aspetta una settimana molto importante. Se siamo in questa posizione in classifica un motivo c’è. Dobbiamo portare i punti a casa e dobbiamo rimanere concentrati. Joao Pedro? In una situazione come questa non si fa influenzare dalle voci, sopratutto in questo momento del campionato. Lui è un grande professionista e un grande campione. Certo, in nazionale potrebbe dare una mano».