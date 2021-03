Cagliari Bologna, scontro tra titani: Joao Pedro e Barrow in prima linea

Il Cagliari si sta preparando alla sfida di questa sera contro il Bologna: Joao Pedro e Barrow potrebbero fare la differenza

Il Cagliari si sta preparando alla partita contro il Bologna. Le due squadre si incontreranno stasera (ore 20:45) alla Sardegna Arena. Sarà una sfida fra due grandi attaccanti: Joao Pedro e Musa Barrow.

PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI VAI SU CAGLIARINEWS24

L’attaccante brasiliano segna in media ogni 102′ minuti di gioco contro i rossoblù, l’equivalente di 5 gol in 512′. Gli emiliani però, come ricorda La Gazzetta dello Sport, possono vantare il nome di Musa Barrow, un vero e proprio incubo per la squadra di Leonardo Semplici. Il gambiano, infatti, ha segnato tre gol in due sfide contro i sardi ed è reduce da 5 gol e 5 assist, l’ultimo contro la Lazio a Sansone.