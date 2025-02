Cagliari, Bonato: «Lacune colmate sul mercato, sul futuro di Gaetano dico questo»

Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, sulle mosse di calciomercato del club dei rossoblù. Tutti i dettagli

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa delle mosse di calciomercato del club dei rossoblù.

NUOVI ARRIVI – «Avevamo l’obiettivo di riparare le criticità e completare gli effettivi della rosa, dare continuità al percorso tencico iniziato quest’estate. Abbiamo preso Caprile al posto di Scuffet per dare sicurezze nel ruolo del portiere. Coman è un giocatore duttile che ha fatto molto bene sia in Romania che in Qatar, arriva nel pieno della maturità tecnica e con voglia. Speriamo l’impatto sia positivo».

CESSIONI E LA ROSA – «Avevano un minutaggio maggiore e volevano giocare di più per cui li abbiamo accontentati. Oltre questo Carboni alla Torres e Rog alla Dinamo Zagabria C’era necessità di compattare coinvolgere tutti i ragazzi, volevamo fare questo. Il mister ha detto che siamo un po’ corti perché come tutti gli allenatori vogliono sempre qualcosa in pi».

LA ROSA – «A destra la coppia è Zappa-Zortea ma c’è stata l’intuizione di alzarlo perché da un contributo. Abbiamo pensato ad un difensore centrale ma abbiamo già vari giocatori, Obert che gioca anche centrale come in Nazionale. Siamo coperti. Vogliamo dare fiducia a Piccoli, ha fatto 6 reti ed è giusto dargliela. Pavoletti sta bene e con il proprio entusiasmo aiuterà oltre questo c’è Kingstone, un nuovo attaccante avrebbe tolto fiducia agli altri giocatori nel reparto. La rosa a disposizione è nelle piene capacità di raggiungere la salvezza, costruire il Cagliari del futuro. I giocatori in rosa sono di proprprietà o hanno un riscatto, volevamo dare continuità al di là degli alti e bassi. Il percorso è positivo ma possiamo migliorare evitando gli errori fatti finora. Possiamo fare una seconda parte di campionato positivo, abbiamo messo le base per una rosa competitiva negli anni».

RISCATTI – «Serviranno cessioni? Gaetano rimarrà al Cagliari, ha già maturato le condizioni per il riscatto. Raggiungendo l’obiettivo poi potremmo capire cosa fare nelle varie situazioni, ora abbiamo costruito la base sulla quale modellare».

