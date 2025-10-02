Cagliari, come risolvere la situazione in casa rossoblu visti gli infortuni davanti? - Calcio News 24

Infortuni e soluzioni in casa Cagliari: l’attacco senza Belotti. La situazione attuale

Il Cagliari ha subito un duro colpo con l’infortunio di Andrea Belotti, uno dei suoi attaccanti più importanti. L’assenza del “Gallo”, che finora ha ricoperto un ruolo chiave nel reparto offensivo, costringe Fabio Pisacane, allenatore dei rossoblù, a rivedere i suoi piani per il prossimo periodo. L’infortunio potrebbe cambiare gli equilibri, ma anche rappresentare un’opportunità per altri giocatori di emergere e dimostrare il loro valore.

L’allenatore dovrà ora trovare una coppia d’attacco in grado di sostituire l’esperienza e la potenza di Belotti. Cagliari si prepara ad affrontare il prossimo match contro l’Udinese, una sfida importante che servirà a testare le nuove soluzioni offensive. Pisacane sa bene quanto sia cruciale questa partita, perché servirà per verificare la capacità della squadra di restare competitiva nonostante l’assenza del suo attaccante principale.

Esposito e Borrelli: i sostituti ideali per il Cagliari

In casa Cagliari, sono Sebastiano Esposito e Gennaro Borrelli i principali candidati a rilevare il posto di Belotti. Esposito, giovane attaccante classe 2002, ha già dimostrato buone qualità tecniche e una certa predisposizione al gol, mentre Borrelli, più fisico, potrebbe apportare forza e presenza nell’area avversaria. I due attaccanti potrebbero formare una coppia interessante, combinando agilità e tecnica con forza fisica e capacità nel gioco aereo.

Esposito potrebbe agire come il punto di riferimento mobile dell’attacco, sfruttando la sua velocità per attaccare gli spazi, mentre Borrelli, grazie alla sua prestanza fisica, potrebbe fungere da perno centrale, spalle alla porta, pronto a sfruttare cross e sponde.

Insieme, potrebbero formare una coppia ben equilibrata, capace di offrire diverse soluzioni offensive. Questa combinazione di abilità tecniche e fisiche potrebbe risultare fondamentale per mantenere alta la pressione sulla difesa avversaria e continuare a creare occasioni da gol.

La sfida contro l’Udinese e l’analisi di Pisacane

Fabio Pisacane dovrà ora lavorare per far crescere questa nuova coppia d’attacco, adattando la squadra alle nuove esigenze offensive. La partita contro l’Udinese sarà il primo test cruciale per misurare l’efficacia della coppia Esposito-Borrelli e vedere se il Cagliari riuscirà a rimanere competitivo in attacco.

Con la fiducia nel suo gruppo e la speranza che questi nuovi protagonisti possano emergere, Pisacane cercherà di trasformare questa difficoltà in un’opportunità, sperando di mantenere alto il livello di gioco del Cagliari anche senza Belotti.