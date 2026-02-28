Cagliari, Pisacane recupera il suo leader per la sfida chiave contro il Como. Gli aggiornamenti

Cagliari Como, Mina torna al centro della difesa: Pisacane riabbraccia il suo leader per una gara chiave all’Unipol Domus

Il percorso del Cagliari verso la salvezza entra nella fase decisiva, con le prossime gare che iniziano a pesare in modo diverso nella corsa alla permanenza. Come riportato da L’Unione Sarda, il confronto interno con il Como è considerato importante, ma negli ambienti rossoblù lo sguardo è già rivolto alla trasferta di Pisa, ritenuta il vero snodo della stagione: uno scontro diretto che potrebbe indirizzare in modo netto la lotta per non retrocedere.

Il ritorno di Mina contro il Como

Per la sfida del 7 marzo alla Unipol Domus, Pisacane ritrova un pilastro della difesa. Yerry Mina, squalificato a Parma, è pronto a riprendere il suo posto al centro della retroguardia. La sua presenza garantisce leadership, fisicità e ordine in un reparto che, nelle ultime uscite, ha mostrato qualche fragilità. Contro un Como organizzato e pericoloso nelle transizioni, il rientro del colombiano rappresenta un’iniezione di sicurezza.

Problemi in mediana

Le buone notizie non cancellano però l’emergenza a centrocampo. Luca Mazzitelli dovrà restare fermo almeno altre due settimane, privando il Cagliari di un riferimento tecnico e tattico fondamentale. La sua assenza costringerà lo staff a ricalibrare gli equilibri della mediana, valutando alternative e condizioni fisiche dei disponibili per evitare ulteriori complicazioni nel momento più delicato della stagione.

Uno sguardo più ampio sulla corsa salvezza

La gestione delle energie e delle priorità diventa cruciale: il Como è un passaggio obbligato, ma Pisa rappresenta un vero spartiacque. La capacità di arrivare a quella gara con la squadra più completa possibile — soprattutto in mezzo al campo — potrebbe fare la differenza.