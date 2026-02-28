Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Cagliari News

Cagliari, Pisacane recupera il suo leader per la sfida chiave contro il Como. Gli aggiornamenti

Published

14 ore ago

on

By

Pisacane Napoli Cagliari 1

Cagliari Como, Mina torna al centro della difesa: Pisacane riabbraccia il suo leader per una gara chiave all’Unipol Domus

Il percorso del Cagliari verso la salvezza entra nella fase decisiva, con le prossime gare che iniziano a pesare in modo diverso nella corsa alla permanenza. Come riportato da L’Unione Sarda, il confronto interno con il Como è considerato importante, ma negli ambienti rossoblù lo sguardo è già rivolto alla trasferta di Pisa, ritenuta il vero snodo della stagione: uno scontro diretto che potrebbe indirizzare in modo netto la lotta per non retrocedere.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il ritorno di Mina contro il Como

Per la sfida del 7 marzo alla Unipol Domus, Pisacane ritrova un pilastro della difesa. Yerry Mina, squalificato a Parma, è pronto a riprendere il suo posto al centro della retroguardia. La sua presenza garantisce leadership, fisicità e ordine in un reparto che, nelle ultime uscite, ha mostrato qualche fragilità. Contro un Como organizzato e pericoloso nelle transizioni, il rientro del colombiano rappresenta un’iniezione di sicurezza.

Problemi in mediana

Le buone notizie non cancellano però l’emergenza a centrocampo. Luca Mazzitelli dovrà restare fermo almeno altre due settimane, privando il Cagliari di un riferimento tecnico e tattico fondamentale. La sua assenza costringerà lo staff a ricalibrare gli equilibri della mediana, valutando alternative e condizioni fisiche dei disponibili per evitare ulteriori complicazioni nel momento più delicato della stagione.

Uno sguardo più ampio sulla corsa salvezza

La gestione delle energie e delle priorità diventa cruciale: il Como è un passaggio obbligato, ma Pisa rappresenta un vero spartiacque. La capacità di arrivare a quella gara con la squadra più completa possibile — soprattutto in mezzo al campo — potrebbe fare la differenza.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Arnautovic Mihajlovic Arnautovic Mihajlovic
Serie A22 ore ago

Arnautovic e la dedica a Mihajlovic, il Como formato Europa e l’emozionante Juve in Champions. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO

Arnautovic commuove Mihajlović, Como da sogno europeo e la Juve che incanta: le Contro pagelle firmate Andrea Bargione – VIDEO...
Change privacy settings
×