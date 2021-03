Cagliari, cosa filtra sul futuro di Nainngolan: il punto

Il futuro di Radja Nainggolan passa molto per la permanenza del Cagliari nella massima serie. Ecco la situazione del Ninja

Per Radja Nainggolan il prestito scadrà a giugno, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il ninja sarà fondamentale questo finale di stagione.

Un ritorno con permanenza all’Inter sarebbe da escludere a priori, visto che il feeling tra il centrocampista e l’attuale tecnico nerazzurro non è mai sbocciato. Un ritorno in estate al Cagliari potrebbe essere possibile, ma molto dipenderà dalla permanenza dei rossoblù in Serie A.

CONTINUA A LEGGERE SU CAGLIARINEWS24