Cagliari, Deiola: «La fascia un’emozione. Vittoria importante per sabato»

Alessandro Deiola è intervenuto ai microfoni di Italia 1 al termine della vittoria del Cagliari contro il Cittadella. Ecco le sue dichiarazioni.

DICHIARAZIONI – «Si avere la fascia è un emozione indescrivibile. Sono contento per la risposta della squadra, soprattutto per chi ha giocato meno. Sicuramente era importante non sottovalutare questa partita, perché era per importante per preparare la partita di sabato».